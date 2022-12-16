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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصافحة حارة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي بـ قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا

مصافحة الرئيسين السيسي
مصافحة الرئيسين السيسي وبايدن

نشر الحساب الرسمي للمتحدث باسم رئاسة  الجمهورية السفير بسام راضي، منذ قليل، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الامريكي جو بايدن.

ويظهر الرئيس السيسي في الصورة مع نظيره الامريكي وهما يتصافحان بحرارة تعبر عن عميق الصداقة التي تجمع الزعيمين وتنعكس على العلاقات الثنائية بين البلدين 

وشارك الرئيس السيسي في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، وأكد على إطار الاستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
 

كما تضمنت كلمة الرئيس السيسي تأكيد أهمية دعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغير المناخ

وعكست الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما تبذله مصر من جهود في هذا الصدد، ولا سيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الافريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الافريقية.  

مصر واشنطن السيسي إفريقيا الولايات المتحدة القارة الافريقية السفير بسام راضي

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