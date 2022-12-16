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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد أحدث ظهور لـ منى زكي وأحمد حلمي

صدى البلد

شاركت الفنانة مني زكي جمهورها  صورًا جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت مني زكي بإطلالة ناعمة برفقة زوجها احمد حلمي ، مما حاز على اعجاب متابعيها .

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وكشف الناقد طارق الشناوي عن تفاصيل سحب فيلم القاهرة - مكة من العرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ، بعد الإعلان عن عرضه ضمن فاعليات الدورة الثانية.

وقال الناقد طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : المنتج محمد حفظي كان حريص على الحصول على موافقة الرقابة المصرية قبل عرض فيلمه القاهرة مكة قبل عرضه فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي ، وعلى الرغم من ان الرقابة في دولة السعودية ابدت موافقتها على عرض الفيلم .

وتابع طارق الشناوي : يبدو ان الرقابة المصرية عليها بعض التحفظات على امور في فيلم القاهرة - مكة ، وعلى الرقابة ان تنظر الى الامر بشكل أقل تشدداً خاصة وان العالم أصبح مفتوح ، وهناك أفلام فى مهرجان البحر الاحمر تعرض بتصنيف عمري فوق 15 عاماً، فى حين ان الرقابة المصرية قد تعرض هذة الافلام فى عروض خاصة للنقاد والصحفيين فى حال عرضها بمصر ، فعلى الرقيب الحالى ان يكون أكثر إنفتاحاً .

وكان خرج فيلم القاهرة مكة من جدول مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الثانية، والذى افتتح اليوم فى دولة السعودية.

حيث كان من المقرر عرض فيلم القاهرة مكة من بطولة مني زكي فى مهرجان البحر الاحمر ، بحسب ما اعلن في المؤتمر الصحفي .

فيلم القاهرة مكة من بطولة منى زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تأليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، إلا أن عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي، أدي إلى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم باخراجه مخرج آخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير.

فيلم القاهرة مكة  كان قد فاز بجائزة ساويرس لكتاب السيناريو الشباب عام ٢٠١٥.

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