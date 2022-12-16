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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع بايدن والزعماء الأفارقة | صور

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة تذكارية لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، وجميع الزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الإفريقية الأمريكية، والتى عُقدت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد ألقى منذ قليل، كلمة خلال جلسة تعزيز الأمن الغذائى، والتى تعقد فى إطار القمة الإفريقية الأمريكية.

وشارك الرئيس السيسي في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المنعقدة حاليا في واشنطن، وأكد على إطار الاستراتيجية المصرية التي تم عرضها خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما تضمنت كلمة الرئيس السيسي تأكيد أهمية دعم اندماج القارة الافريقية في الاقتصاد العالمي وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغير المناخ

وعكست الكلمة رؤية الرئيس السيسي للتعامل مع القضايا الأفريقية وما تبذله مصر من جهود في هذا الصدد، ولا سيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الافريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الأفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد في القارة الافريقية.  

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