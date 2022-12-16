سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم بـ عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، حيث استعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والمشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان، خاصة في مجالي الربط الكهربائي والربط السككي، وبحث سبل تطوير هذا التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.



ومن جانبه، أثنى سفير مصر بالخرطوم على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، وعلى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة ذلك القائم بين أمانتي مجلس الوزراء في مصر والسودان اتصالاً بتدريب الكوادر البشرية السودانية

كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المشروعات المطروحة حالياً، لما لذلك من مردود إيجابي على الدولتين.

وأشاد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بمجمل مستوى التعاون القائم بين البلدين، وما يربطهما من روابط أزلية.