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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

سفير مصر بالخرطوم
سفير مصر بالخرطوم ووزير شئون مجلس الوزراء السوداني

التقى السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم  بـ عثمان حسين عثمان وزير شئون مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق، حيث استعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والمشروعات الاستراتيجية بين مصر والسودان، خاصة في مجالي الربط الكهربائي والربط السككي، وبحث سبل تطوير هذا التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.
 

ومن جانبه، أثنى سفير مصر بالخرطوم على خصوصية العلاقات بين مصر والسودان، وعلى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة ذلك القائم بين أمانتي مجلس الوزراء في مصر والسودان اتصالاً بتدريب الكوادر البشرية السودانية

كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، والعمل على تحقيق تقدم ملموس في المشروعات المطروحة حالياً، لما لذلك من مردود إيجابي على الدولتين. 

وأشاد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بمجمل مستوى التعاون القائم بين البلدين، وما يربطهما من روابط أزلية.

مصر مجلس الوزراء السودان الربط الكهربائي العلاقات بين مصر والسودان مصر والسودان

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