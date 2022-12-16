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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

أسبوع ساخن| تحركات حكومية لضبط أسعار السلع والذهب والمغرب تشعل أجواء كأس العالم

قرارات حكومية لضبط
قرارات حكومية لضبط الأسواق

شهد الأسبوع المنصرم، عددا كبيرا من الأحداث التي جذبت انتباه المواطنين، كان أبرزها استقرار أسعار الذهب، بعد أشهر من ارتفاعاته غير المسبوقة، حيث بدأت هذا الأسبوع أسعار الذهب في الاستقرار، كما واتخذت الحكومة عددا من القرارات التي من شأنها ضبط الأسبوع، أبرزها مد قرار تسعير الأرز رقم 66 لسنة 2022، إلي جانب قرارات إلزام التجار بوضع التسعير على السلع، وأيضا عمل التفتيش الدوري ومعاقبة من يقوم باكتناز السلع.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأحداث على مدار الأسبوع.

شهدت أسعار الذهب استقرارا هذا الأسبوع بعدما موجه الارتفاعات غير المسبوقة التي شهدها سوق الذهب، بعدما اقترب الذهب عيار 21 من حاجز الـ 1900، لتشهد أسعار خلال هذا الأسبوع استقرار عيار 21 الأكثر انتشار عن مستوى 1850 جنيها في متوسط تعاملات الأسبوع، فيما جاءت أسعار الذهب كالتالي:

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة

  • سجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 1233 جنيها للبيع و1255 جنيها للشراء.
  • سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 1586 جنيها للبيع و1607 للشراء.
  • سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 1850 جنيه للبيع و1875 جنيها للشراء.
  • سعر الذهب عيار 24 حوالي 2114 جنيها للبيع و 12143 جنيها للشراء.
  • وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 14800 جنيه  للبيع و 15000 جنيها للشراء.
  • سجلت أوقية الذهب حوالي 65745 جنيه للبيع 66375 جنيه للشراء.
  • وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2.114 مليون جنيه للبيع، و 2.140 مليون جنيه للشراء.

وقد تتراوح الأسعار بسبب فرق سعر المصنعية من محل لآخر، ويتراوح متوسط سعرها في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع العيار، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

أسعار الذهب

كان ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، كشف في تصريحات إعلامية عن تراجع سعر الذهب في مصر حيث تراجع عيار 21 تراجع بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن أسعار الذهب تشهد انخفاضا، بعد أن شهدت انخفاضا فى فترات سابقة.

قرارات حكومية خاصة بأسعار السلع

وأيضا شهدت الأسبوع المنصرم اتخاذ الحكومة عدد من القرارات التي من شأنها ضبط أسعار السلع في الأسواق، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات واضحة، ضد تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها، مؤكدا أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدر تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، يتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وأيضا من يقومُ منهم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

كما ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين، بشان مد العمل بالقرار رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور، لمدة 3 أشهر، باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ وذلك لمنع ظهور بعض الممارسات التي تؤدي للزيادة الغير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.

أسعار الأرز

أسعار الأرز في الأسواق

وبناء على القرار، ستكون الأسعار كيلو الأرز كالتالي:

  • كيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة لا يزيد على 18 جنيها.
  • كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.
  • كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لا يزيد على 12 جنيها.

وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

المغرب يلعب ثالث العالم

من أبرز الأحداث على الساحة، هزيمة المنتخب المغربي في مباراة الدور نصف النهائي من منافسات كأس العالم قطر 2022، أمام حامل اللقب المنتخب الفرنسي، فيما يعد هذا أفضل إنجاز لفريق عربي وإفريقي في بطولة كأس العالم.

كان مشوار منتخب المغرب صعب من البداية، حيث وقع في المجموعة السادسة وكان معه منتخب كرواتيا الذي وصل نصف النهائي أيضا، وبلجيكا المصنف الأول عالميا، وكندا، ونجح أسود الأطلسي في الصعود بالمركز الأول على مجموعته وكان مشواره كالتالي:

  • تعادل مع كرواتيا بدون أهداف.
  • فاز على بلجيكا بهدفين نظيفين.
  • فاز على كندا بهدفين مقابل هدف.
  • فاز على إسبانيا بركلات الجزاء 3-0 (الوقت الأصلي انتهى 0-0).
  • فاز على البرتغال بهدف نظيف.
  • خسر من فرنسا بهدفين نظفين.
  • ويلعب على المركز الثالث أمام منتخب كرواتيا وأمامه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق في كأس العالم.
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