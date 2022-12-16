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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 22 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسيوط

الاسلحة
الاسلحة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز شرطة (صدفا - الغنايم) بمحافظة أسيوط.

أسفرت الحملة عن ضبط (32) قطعة سلاح نارى.. عبارة عن (13 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم " لعدد 16 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط (6) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (372) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذاك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

وزارة الداخلية الامن العام الأجهزة الامنية قطاع الأمن العام المواد المخدرة

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