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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. انطلاق تصفيات مسابقة نحلة الأزهر.. غدا

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

تنطلق غدًا السبت الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢م التصفيات النهائية على مستوى كل منطقة لمسابقة نحلة الأزهر للتهجي باللغة الإنجليزية.
 

وعقد كل من الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم مجموعة من الاجتماعات التمهيدية للتأكيد على جاهزية كل منطقة لهذه التصفيات؛ من قاعات، ولجان تحكيم، ومنظمين...إلخ.


وأكد الشيخ عوض الله عبد العال وكيل قطاع المعاهد لشؤون المناطق على توفير الدعم اللوجستي لجميع المناطق للقيام بالأمر على الوجه الأمثل.


ومن ناحيته أكد الدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية ورئيس اللجنة العليا لإدارة المسابقة أن تصفية المناطق هي التصفية الثالثة؛ حيث سبقها تصفيات بالمعاهد والإدارات التعليمية الأزهرية، وأكد الشربيني أن تصفيات المعاهد والإدارات شهدت إقبالًا منقطع النظير، وتفاعلًا من أولياء الأمور والطلاب فاق التوقعات.


وشدد الشيخ أيمن عبدالغني على دقة اختيار لجان التحكيم المُشكّلة بالمناطق، ويهيب الطلاب وأولياء الأمور بأنه من الممكن استخدام قوائم كلمات غير معلنة من قوائم السنوات السابقة لصف المتسابق حال تساوى المتسابقون؛ وذلك نظرًا لشدة التنافس وصعوبة الفصل؛ مؤكدًا على دعم كافة قيادات المؤسسة الأزهرية لأبنائنا الطلاب والطالبات بجميع الصفوف الدراسية.

الأزهر نحلة الأزهر اللغة الإنجليزية المعاهد الأزهرية

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