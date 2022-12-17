الولايات المتحدة تشدد على دعمها لجهود الأمم المتحدة العالمية لمواجهة التحديات

شددت الولايات المتحدة على دعمها للأمم المتحدة الذي لا غنى عنه للجهود العالمية لمواجهة التحديات، مثل انعدام الأمن الغذائي والقضايا الإنسانية وانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.



جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/، خلال اجتماع بريان ماكيون نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية والموارد وتشاندرامولي راماناثان المراقب المالي للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لتخطيط البرامج والمالية والميزانية.



وبحث نائب وزير الخارجية الأمريكي خلال لقائه المسؤول الأممي التزام الولايات المتحدة طويل الأمد تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك بصفتها أكبر مانح للأمم المتحدة.