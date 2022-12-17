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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتهاء الخلافات بينهما.. اسما شريف منير برفقة والدها في حفل دير جيست

ابنة شريف منير
ابنة شريف منير

ظهر الفنان شريف منير برفقة ابنته أسما لأول مرة على ريد كاربت حفل دير جيست بعد انتهاء الخلافات بينهما.

وظهرت اسما شريف منير ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستاناً اسود بالدانتيل من منطقة الصدر ومكشوف الاكتاف .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت بترك شعرها.

وتعد اسما شريف، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرصابنة شريف منير، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.

 

 

حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز دير جيست المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

 

أسما شريف منير اينة شريف منير اطلالة ابنة شريف منير

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