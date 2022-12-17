عبير صبرى تستعرض جمالها فى حفل دير جيست

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل الدير جيست .

وظهرت عبير صبرى بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون الكحلى اللامع منفوش .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد الفنانةعبير صبرى، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص الفنانة عبير صبري، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.