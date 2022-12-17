حنان مطاوع تخطف الأنظار بلوك جديد من حفل دير جيست

حرصت الفنانة حنان مطاوع على مشاركة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل توزيع جوائز الدير جيست .

وظهرت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة مرتدية فستانا محتشم بالجلد الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الاسود وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتحرص الفنانة حنان مطاوع، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.

توافد عدد من نجوم الفن والاغنية ومشاهير الإعلام للمشاركة في توزيع جوائز مهرجان دير جيست للمميزين في عام 2022 .



كان أبرز الحضور شريف منير و ابنته الإعلامية اسما والهام شاهين ومحمد علاء والإعلامية لميس الحديدي ، نور النبوي، صفاء جلال، سلمى ابو ضيف رئيس المهرجان د.ماجد حسني ومنظم التجهيزات الفنية ياسر الحريري ومصمم المسارح تامر فوزي ومصمم الإضاءة وليد الحريري وغيرهم من المكرمين لهذا العام.