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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داليا مصطفي: أطبخ بنفسي زي كل الأمهات ولا أشتري أكل من برة

داليا مصطفي
داليا مصطفي

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تحرص على أن تقوم بالطهي بنفسها، حيث أنها لا تفضل أن تقوم بالاستعانة بأحد فى تلك المهمة. 

وتابعت داليا مصطفى فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أحرص على الطهي بنفسي مثل أغلب الأمهات المصرية، فلا أفضل أن أقوم بشراء وجبات جاهزة أو سريعة من الخارج . 

وأضافت داليا مصطفي : محبش حد يطبخ لي لاني مش بقتنع باكل حد ، والحمد الله اني بعرف أطبح بشكل كويس . 

أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها سعيدة بردود الأفعال التى تلقتها عن مسلسلها “ بيت فرح " ، والذي انتهى عرضه على إحدى القنوات المصرية خلال الفترة الماضية . 

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وكانت اخر أعمال داليا مصطفي هو مسلسل بيت فرح  من بطولة بطولة فتحى عبدالوهاب، إيناس كامل، محمد على رزق، عابد عناني ليلى حسين، مروة عيد، فدوى عابد وعدد آخر من الفنانين، تأليف تأليف هبة رجب، وإخراج شيرين عادل ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وشركة كينج توت للمنتج هشام شعبان و عصام شعبان.

 دارت أحداث مسلسل "بيت فرح"  في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل يعيش في شقة داخل عمارة سكنية، ويعاني من الوحدة والعزلة بعد وفاة زوجته، ويدخل في مشكلات نفسية كبيرة. ويحدث العديد من المواقف مع جيرانه بالعمارة التي تغير شكل حياته تماما؛ حيث يكون لهذا الشخص حكاية مع كل جار في العمارة.

داليا مصطفي مصر فتحي عبدالوهاب الفنانة داليا مصطفى مسلسل بيت فرح

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