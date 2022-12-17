حسن الشامي: لم تحدث أي مشكلة في المقاولون خلال فترة تواجدي بالنادي

كشف حسن الشامي، مدير شؤون اللاعبين بنادي المقاولون العرب، خطواته المقبلة بعد اعتزال كرة القدم والتوجه للعمل الإداري.



وقال الشامي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "خلال فترة تواجدي داخل المقاولون العرب لم تحدث أي مشاكل داخل «أوضة اللبس»، وإن حدثت فلم تكن تتفاقم".

مجلس إدراة المقاولون



وتابع حسن الشامي: "إدارة المقاولون رأت حبي للنادي، لذلك نصحني المهندس محمد عادل بالاعتزال والتوجه للعمل الإداري داخل الفريق".



وأتم: " أحاول تطوير نفسي على الصعيدين الإداري والفني، وأدرس العديد من الدورات حاليا، والنادي يشجعني على ذلك".

