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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدليل.. رونالدو ينتقل إلى النصر السعودي ولن يعتزل دولياً

رونالدو
رونالدو

كشفت قنوات "SSC" الرياضية السعودية، عن اقتراب  النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف النصر، بدايةً من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

رونالدو يقترب من النصر 

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وقالت القناة إن "هناك أنباء مؤكدة عن قدوم النجم البرتغالي الدولي، الذي سيحل بديلا للاعب الأرجنتيني، بيتي مارتينيز، في النصر".

وتم ربط ذلك بعدم ارتداء أي لاعب في الفريق النصراوي القميص رقم (7)، خلال مباراته أمام الرائد أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يلعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، العائد من الإصابة، بالرقم (7) كما اعتاد دائما رفقة العالمي، بل ارتدى القميص (77).

ويتدرب رونالدو حاليا في منشآت ريال مدريد، في انتظار استقراره على وجهته الجديدة، بعد أزمته مع مانشستر يونايتد التي انتهت برحيله عن الشياطين الحمر.

يذكر أن "الدون" ودع مؤخرا مونديال 2022 مع البرتغال، بالهزيمة أمام المغرب (1-0) في ربع النهائي.

 

ظهر قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات نادي ريال مدريد قبل التوقيع لناديه الجديد في الأيام القليلة المقبلة وبعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد ناديه السابق.

رونالدو يظهر في تدريبات ريال مدريد
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن ريال مدريد كان سعيدًا بمساعدة كريستيانو رونالدو عندما طلب منهم التدرب في الفالديبيباس.

قرار اعتزال رونالدو
وزعمت بعض التقارير بأن كريستيانو رونالدو ينوي الاعتزال الدولي عقب الخروج من كأس العالم 2022 المقام في قطر، إثر الخسارة بهدف دون رد أمام المغرب في الدور ربع النهائي.

وحسب برنامج "كواترو" الإسباني، فإن أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو غير صحيحة، حيث ينوي صاروخ ماديرا، الاستمرار مع منتخب البرتغال حتى يورو 2024.

ويعتقد كريستيانو رونالدو أنه يستطيع مساعدة المنتخب البرتغالي في عمر 39 عاما، على شاكلة مشاركة زميله بيبي بنفس السن في كأس العالم 2022.

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