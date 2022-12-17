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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجاملات على حساب الأهلي.. تعليق ناري من محمد بركات على أفشة

صدى البلد

فتح الإعلامي محمد بركات النار على تسديد محمد مجدي أفشة لركلة الجزاء خلال مواجهة الأهلي وفيوتشر في الدوري.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أفشة شاط ركلة الجزاء بناء على ايه؟ هل اللاعيبة بتجامل بعض في الملعب؟ هل معلول بيجامل أفشة ولو معلول هو اللي بيجامل أفشة تلوم على معلول بخبراته الكبيرة وكم المواقف" 


وأضاف: "مفيش مجاملة على حساب الفرقة، عايز تجامل جامل وانت ضامن النتيجة، ولما الماتش يبقى في وقت حاسم تديله الكورة عشان يشوطها، مينفعش" 


واصل: "ومع احترامي كان لازم كولر يتدخل، أفشة مراحش شاط على طول كان في فترة قبل ما يشوط كان كولر المفروض يتدخل ويمنعه" 


وختم حديثه قائلا: "ضربة الجزاء اللي يشوطها رقم 1 في اللاعيبة مديهاش لحد تاني يشوط"

تعادل الأهلي وفيوتشر

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اقتنص فريق فيوتشر التعادل أمام نظيره النادي الأهلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف الأهلي الوحيد في المباراة حسين الشحات فى الدقيقة 31 من عمر اللقاء فيما تعادل فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبو النادي الأهلي وقاد التونسي على معلول هجمة مباغتة لدفاعات فريق فيوتشر وأرسل الكرة لكن تصطدم بجسم مدافع المنافس.


وجرت محاولات من جانب الثنائى عمر السعيد وعبدالكريم الوادى من أجل شن هجمات على دفاعات النادي الأهلي فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء.


وسدد حسين الشحات كرة قوية فى الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فريق فيوتشر.

ونجح التونسي على معلول فى إبعاد إحدى الكرات الخطيرة التى أرسلها محمد رضا بوبو قبل أن يتسلمها باسم على لتخرج الى رمية تماس.


هدف الأهلي الأول 
ومرر عمرو السولية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 32 تسلمها شادى حسين ومررها إلى حسين الشحات الذى سدد الكرة قوية على يسار جنش حارس فيوتشر محرزا الهدف الأول.

وأنقذ جنش مرماه فى الدقيقة 36 بعدما أبعد الكرة من أمام عمرو السولية وأرسل محمد عبدالمنعم كرة طولية تصل إلى أكرم توفيق ثم أرسلها إلى حسين الشحات.

أدرك المغربي عبد الكبير الوادي التعادل لفريق فيوتشر وسجل الهدف الأول فى مرمى النادي الأهلي بالدقيقة 78 بعدما تلقى تمريرة من مصطفى البدرى داخل منطقة الجزاء سددها زميله برأسه ويحولها بقدمه فى شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

 

الأهلى الدوري المصري محمد مجدى افشة الدوري المصري الممتاز علي معلول

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