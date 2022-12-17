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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرة تحترم من يحترمها.. محمد بركات: لاعبو الأهلي فرطوا في أسهل 3 نقاط أمام فيوتشر

صدى البلد

تحدث الإعلامي محمد بركات عن تعادل الأهلي مع فيوتشر في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهدف الذي سجله فيوتشر في شباك الأهلي هدف ميدخلش، وخطأ مشترك والجهاز الفني للأهلي مكانش يتوقع إن المباراة تتحول فجأة".

سعد سمير..

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وتطرق بركات للحديث عن تسبب سعد سمير في ركلة جزاء لصالح الأهلي خلال مواجهة فيوتشر قائلا: "غريبة من سعد، لاعب كبير وعنده خبرات، وبرونو سافيو كان بعيد".


وختم حديثه قائلا: "ظروف الماتش انهاردة، تخلي لاعيبة الأهلي تزعل وتلوم نفسها وانهاردة الأهلي بيقرب الزمالك تاني وبيضع الضغط على نفسه، وبقى في دلع، من خلال إحساس لاعيبة الأهلي إنهم بيلعبوا قدام 10 لاعيبة الكورة بتحترم اللي يحترمها"

الأهلى الدوري الممتاز محمد بركات لاعبي الأهلي سعد سمير الريمونتادا الجهاز الفني للأهلي

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