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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحي بمستشفى قها يستأصل الغدة الدرقية لمريض

اجراء جراحة
اجراء جراحة

نجح فريق جراحي بمستشفى قها التخصصي بمحافظة القليوبية في إجراء عملية استئصال للغدة الدرقية لمريض، بعد عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وذلك لأول مرة بعد أعمال التطوير التي تمت بالمستشفى لتكون الحالة الأولي بالمستشفى منذ نشأتها.

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وقالت المستشفى أنه لأول مرة بعد التطوير الشامل لمستشفي قها، وتحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة، والدكتور علي طبل مدير المستشفى، وبتوجيهات من الدكتور أحمد مصطفي رئيس العمليات، والدكتور شريف صلاح رئيس قسم الجراحة بالمستشفى، قام الفريق الطبي بمستشفى قها التخصصي ولأول مرة، بإجراء جراحة استئصال للغدة الدرقية لمريض.
وتابعت المستشفى أنه تم عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتم علي الفور تجهيز المريض للجراحة العاجلة، وتم بالفعل إجرائها، وتم وضع المريض تحت الملاحظة بالمستشفي، إلي أن تماثل للشفاء وخرج بصحة وعافية.

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