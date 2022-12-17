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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تريلا محملة بالرمال اصطدمت بسيارة إطفاء.. القصة الكاملة لحادث الطريق الصحراوي بالإسكندرية

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث

 

شهد الطريق الصحراوي مدخل منطقة عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة محمله بالرمال بعد اصطدامها بسيارة إطفاء بدوران منطقة عبدالقادر.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد البروى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي غربي المحافظة. 

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العامرية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ؛ لبدء التعامل مع الحادث ورفع آثاره وسرعة تسيير الحركة المرورية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية وحي العامرية أول سيارة الإطفاء من علي طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، بعد اصطدامها بسيارة نقل ثقيل محملة بالرمال بدوران منطقة عبدالقادر، وانقلاب السيارة النقل بحمولتها.

وأشار اللواء أشرف بدران في تصريحات لصدى البلد أنه جري رفع الرمال الموجودة بالطريق جراء الحادث ورفع السيارة، بوجود معاون رئيس حي العامرية أول وغرفة عمليات الحي، مؤكدًا عدم توقف الحركة المرورية لأن الحادث وقع في دوران عبدالقادر.

وتم تسيير الحركة المرورية بمعرفة مرور الإسكندرية بالطريق الصحراوي، حيث أدى الحادث إلى بعض الزحام في الطريق.

تحُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الحادث.

الاسكندرية الحماية المدنية قسم شرطة العامرية محافظة الاسكندرية الحركة المرورية حادث الطريق الصحراوي

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