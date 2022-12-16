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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أئمة ووكلاء الأوقاف بالجزائر في زيارة لـ قلعة قايتباي في الإسكندرية

أئمة وقيادات الأوقاف
أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لعدد (١٩) عالمًا من أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة اليوم الجمعة ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، قاموا خلالها بزيارة قلعة قايتباي في الإسكندرية، ثم أداء صلاة الجمعة بمسجد سيدي المرسي أبو العباس، ثم زيارة لمسجد الإمام البوصيري، إضافة إلى زيارة لبعض المعالم الحضارية والأثرية بالمحافظة .

أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر

وذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات الدورة العلمية المتخصصة لأئمة ووكلاء الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة.

وأبدى وفد أئمة وقيادات الأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة انبهارهم بمعالم وآثار محافظة الإسكندرية وكنوزها الحضارية والتاريخية التي تمثل ملامح الشخصية المصرية الفريدة، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرق، فلديها من الجمال والحضارة ما يبهر كل الزائرين.

وفي ختام الزيارة عبر الوفد الجزائري عن خالص شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدورات العلمية المتميزة وهذه الجولات والزيارات المتميزة والتي استطاعوا من خلالها رؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية عريقة وحاضر مشرق بالأمل، سائلين الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

الأوقاف وزارة الأوقاف نشر الفكر الوسطي قيادات الاوقاف قلعة قايتباي مسجد سيدي المرسي أبو العباس

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