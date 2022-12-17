صندوق مكافحة الإدمان: محمد صلاح وراء إنخفاض نسب تعاطي المخدرات في مصر|فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان ، إن مصر أجرت مسحا للتعرف على نسبة الانخفاض في تعاطي المخدرات، حيث أن الصندوق منوط بعمل مسح قومي كل خمس سنوات، لعرض نتائج مشكلة المخدرات، منوها بأن الدولة تعرض النتائج بشفافية كبير جدا .

وأضاف الدكتور عمرو عثمان ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن"، أن نسبة التعاطي سجلت 10% في عام 2014 بالفئة العمرية ما بين 15 عاما لـ60 عاما ، ونسبة الإدمان كانت 3.3% ، وهي نسبة أعلى من المعدلات العالمية .

وأوضح أن هذه النسبة انخفضت في الفترة ما بين عام 2020 و2012 ، بنسبة 5.9 % للتعاطي، وبنسبة 2.4 % للإدمان، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية بشكل كبير .

وأشار إلى أن انخفاض هذه النسب كان ورائه جهد كبير من صندوق مكافحة الإدمان ، موضحا: " الحملات الإعلامية بمشاركة الكابتن محمد صلاح حققت أثرا إيجابيا جدا وساهمت في زيادة الطلب على العلاج بشكل كبير " .

ولفت ، إلى أن التطوير الذي حدث في البنية التحتية للمستشفيات العلاجية ساهم في استيعاب عدد كبير من الحالات، مردفا : " استقبلنا 165 ألف متردد على العلاج وهذا يشير إلى تفاعل مجتمعي وثقة في ألية الدولة في الخدمات العلاجية " .