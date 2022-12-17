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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حلم يتحقق بريف البحيرة.. 8868 مشروعا فى شتى القطاعات ضمن حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة

تٌولي محافظة البحيرة إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم جميع الخدمات، حيث يتم المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8868 مشروع فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

مبادرة حياة كريمة بالبحيرة 
مبادرة حياة كريمة بالبحيرة 

وأوضحت المحافظة أنه يتم المتابعة المستمرة للاعمال الجارية ضمن المبادرة ومنها بمركز أبو المطامير :
- المجمع الزراعى و مركز الامومة والطفولة بأبو بكر الصديق.
- محطة معالجة الصرف الصحى بأبو بكر الصديق. 
وحدة أطفاء أبو العطا.
- مكتبة الطفل بقرية النمرية.
- المركز الطبى بجناكليس.
- مركز شباب و مكتب بريد أبو بكرالصديق.
- المركز الطبى بثروت.
- مجمع خدمات النمرية.
- الوحدة الصحية ونقطة إطفاء كوم الفرج.
- مركز شباب ماريو بليس.
- نقطة إطفاء الناصر.

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أنشطة فنية وحفلات للأطفال من ذوي الهمم بفرع ثقافة البحيرة

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إزالة 16 حالة تعد بإجمالي مساحة 3156 مترا مربعا بـ8 مراكز بالبحيرة

وفي مركز دمنهور :
- مركز شباب ومحطة رفع الصرف الصحى بنفرة.
- سويقة دسونس أم دينار. 
- وحدة طب الأسرة بسنهور. 
- مجمع الخدمات الزراعية بسنهور. 
- نقطة إسعاف وسويقة سنهور.

ويأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، لتوفير حياة كريمة وإحداث تنمية مستدامة للفئة الأكثر إحتياجاً، لسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات.

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