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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 16 حالة تعد بإجمالي مساحة 3156 مترا مربعا بـ8 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الاراضى الزراعية

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 16 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 3156 م٢ عبارة عن إزالة:

- 4 حالات تعدي بمساحة 1230 م2 بإدكو.

- حالة تعدي بمساحة 500 م2 بدمنهور.

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية 

- 3 حالات تعدي بمساحة 416 م2 بكفر الدوار.

- 3 حالات تعدي بمساحة 260 م2 بأبو المطامير.

-  حالة تعدي بمساحة 260 م2 بالمحمودية.

- حالتي تعدي بمساحة 220 م2 برشيد.

- حالة تعدي بمساحة 150 م2 بحوش عيسى.

- حالة بمساحة 120 م2 بالرحمانية.

إزالة التعديات على الاراضى الزراعية

 

ذلك في إطار خطة محافظة البحيرة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة وكذا تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً  وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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