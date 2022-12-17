يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب كرواتيا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على استاد خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022.



موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

وذكرت شبكة بي إن سبورتس خلال الإعلان الترويجي لمباراة المغرب وكرواتيا أنها ستنقل اللقاء عبر قنواتها المشفرة، دون التطرق نهائيا لإمكانية إذاعتها عبر القناة المفتوحة “beIN Sports HD”.



وتٌنقل مباراة المغرب وكرواتيا عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports HD 3 Max، و Arryadia TNT HD، و Alkass EXTRA One HD، و Alkass EXTRA TWO HD.



وكانت شبكة بي إن سبورتس، أعلنت نقل 22 مباراة من المونديال بدون تشفير، احتفالا بإقامة بطولة كأس العالم في قطر.



ونقلت بي إن سبورتس 21 مباراة حتى الآن بدون تشفير، وستنقل مباراة فرنسا والأرجنتين، غدا الأحد، في نهائي كأس العالم عبر القناة المفتوحة.



ويستهدف المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، مواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على كرواتيا في مباراو اليوم، والتتويج بالميدالية البرونزية.

وخسر منتخب المغرب، أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2022، بينما سقط المنتخب الكرواتي أمام الأرجنتين 3-0.