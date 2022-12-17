موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب كرواتيا، اليوم، السبت، على ملعب خليفة الدولي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا والقنوات الناقلة:

تقام مباراة المغرب وكرواتيا في تمام الخامسة مساء، وتنقل عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports HD 3 Max، و Arryadia TNT HD، و Alkass EXTRA One HD، و Alkass EXTRA TWO HD.

وتٌنقل مباريات كأس العالم 2022 “حصريا” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شبكة "بي إن سبورتس"، ومجموعة قنوات “الكأس” القطرية، كما تنقل قناة الرياضية المغربية الأرضية مباريات أسود الأطلس “مجانا”.

المغرب ضد كرواتيا:

ويستهدف المنتخب المغربي بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، مواصلة كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على كرواتيا في مباراو اليوم، والتتويج بالميدالية البرونزية.

وخسر منتخب المغرب، أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2022، بينما سقط المنتخب الكرواتي أمام الأرجنتين 3-0.

وقال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كروتيا:" مواجهة كرواتيا ستكون صعبة مقارنة بمواجهة دور المجموعات، لأنها مباراة تحديد مراكز وبالتالي ستكون مواجهة مفتوحة".

وأضاف الركراكي:" سنلعب من أجل حصد المركز الثالث، العديد من المنتخبات الكبيرة تتمنى بلوغ هذه المكانة".



وعن تقدم الاتحاد المغربي بشكوى ضد حكم لقاء المغرب ضد فرنسا، أجاب:" بادرة طيبة، لكنها لن تغير من نتيجة اللقاء، صحيح لنا ركلة جزاء، لكن النتيجة لن تتغير".



واصل:" اللعب من أحل المركز الثالث أمر محبط بالنسبة لي، لأنني كانت أرغب في التأهل إلى النهائي، لأن التاريخ لا يذكر سوى الفائزين، لكنني لست نادما على الطريقة التي لعبت بها ضد فرنسا".



أشار:" كنت أشعر بأننا الأقرب للعبور إلى النهائي، لكن علينا الآن التركيز من أجل المركز الثالث، ما وصلنا إليه لم يتوقعه أحد، وهو يحدث أيضا للمرة الأولى في تاريخنا".