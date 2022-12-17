المغرب ضد كرواتيا.. حلم الأسود يصطدم بالرقصة الأخيرة لمودريتش في كأس العالم

يستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن كأس العالم 2022 في قطر.

أما المباراة النهائية، فستقام غدا الأحد، حيث تلتقي الأرجنتين مع فرنسا حاملة اللقب على ستاد لوسيل.

ويسعى منتخب المغرب لإنهاء حلمه التاريخي في كأس العالم قطر 2022 بتحقيق المركز الثالث بعد خسارة قبل النهائي أمام فرنسا.

ويسدل أسود الأطلس الستار على مشاركتهم السادسة بمبارزة منتخب كان أول خصم لهم في النسخة القطرية، ومنحهم تعادلهم السلبي معه زخما معنويا كبيرا قادهم إلى إقصاء منتخبات كبيرة ومن الطراز الرفيع في مقدمتها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن يتوقف حلمه أمام فرنسا في قبل النهائي الذي بلغه للمرة الأولى منتخب عربي وأفريقي.

ولا يختلف طموح كرواتيا عن منافسها المغرب، فكلاهما كانا في مجموعة واحدة هي السادسة، وعانيا لتسلق الأدوار حتى بلوغ قبل النهائي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للقائد لوكا مودريتش حيث ستكون الأخيرة له بألوان منتخب بلاده على الأرجح، أقله في كأس العالم.