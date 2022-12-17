عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المغرب ضد كرواتيا.. حلم الأسود يصطدم بالرقصة الأخيرة لمودريتش في كأس العالم

صدى البلد

يستعد منتخب المغرب لمواجهة كرواتيا اليوم السبت على ستاد خليفة الدولي في الدوحة، وذلك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضمن كأس العالم 2022 في قطر.

أما المباراة النهائية، فستقام غدا الأحد، حيث تلتقي الأرجنتين مع فرنسا حاملة اللقب على ستاد لوسيل.

ويسعى منتخب المغرب لإنهاء حلمه التاريخي في كأس العالم قطر 2022 بتحقيق المركز الثالث  بعد خسارة قبل النهائي أمام فرنسا.

ويسدل أسود الأطلس الستار على مشاركتهم السادسة بمبارزة منتخب كان أول خصم لهم في النسخة القطرية، ومنحهم تعادلهم السلبي معه زخما معنويا كبيرا قادهم إلى إقصاء منتخبات كبيرة ومن الطراز الرفيع في مقدمتها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، قبل أن يتوقف حلمه أمام فرنسا في قبل النهائي الذي بلغه للمرة الأولى منتخب عربي وأفريقي.

ولا يختلف طموح كرواتيا عن منافسها المغرب، فكلاهما كانا في مجموعة واحدة هي السادسة، وعانيا لتسلق الأدوار حتى بلوغ قبل النهائي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للقائد لوكا مودريتش حيث ستكون الأخيرة له بألوان منتخب بلاده على الأرجح، أقله في كأس العالم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أكبر خسارة.. تراجع كبير في أسعار الذهب والدولار عالمياً

خطيب قاتلة والدتها ببورسعيد: "مش ممكن تخوني مع ابن الجيران"

مطاردة لـ زوجته العرفي.. مفاجأة مدوّية في حادث سيارة سعد الصغير بالهرم

زوج قتيلة بورسعيد مفترشا الشارع أمام القسم: "بنتي ماتعملش كده"

الشنطة اتعجنت.. ننشر صور سيارة زوجة سعد الصغير بعد مطاردته لها

طقس اليوم فى مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

توقعات متشائمة .. وفاة مليون شخص بكورونا في الصين خلال عام 2023

بسبب الإقبال المتزايد.. افتتاح مقرات جديدة للرواق الأزهري بالمحافظات بإجمالي 1045 فرعا

مكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

السعودية تدين بشدة الهجوم على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان

المغرب ضد كرواتيا.. حلم الأسود يصطدم بالرقصة الأخيرة لمودريتش في كأس العالم

10 آلاف دولار.. عقوبة الحبس تنتظر حائزي النقد الأجنبي سرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك شعر مختلف.. نرمين الفقي بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

شقيق ملك بريطانيا يبيع ممتلكاته لسداد ديونه وتسوية نزاعات قضائية

غاوي قلق.. احتجاز المطرب سعد الصغير بقسم الهرم بعد ترويعه زوجته العرفي

فيديو

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

العشق الحرام.. تفاصيل مقتل عاملة بورسعيد في منزلها/ فيديو جراف

هنا شيحة مع ابنها على السجادة الحمراء لحفل دير جست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ