مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

يعد الثوم عنصرًا أساسيًا في المطبخ لجميع أنحاء العالم، كما أنه يعد علاجًا منزليًا واسع الاستخدام، خصوصا وأن استخدامات الثوم لا تنتهي أبدًا.

الفوائد الصحية للثوم

وتستند فوائد الثوم المذكورة في هذا التقرير إلى الدراسات العلمية، حول القيمة الغذائية للثوم، كما أن القيم المذكورة هنا هي من فص ثوم واحد، وذلك وفقا لموقع WebMD.

وتتمثل فوائد الثوم في التالي:

1. يوفر الراحة من نزلات البرد لأنه معروفة بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمطهرة، ولهذا يمكن للثوم تحسين مناعتك، وبالتالي الحماية من الأمراض مثل نزلات البرد، كما أن مركب الأليسين الموجود في الثوم يساعد في قتل البكتيريا التي تسبب التهاب الحلق، يمكنك إضافة الثوم مباشرة إلى طعامك أو استخدام مكملات الثوم.

2. يمكن أن يساعد في إدارة مستويات ضغط الدم وفقًا للدراسات ، ويمكن أن تساعد المركبات النشطة في الثوم في تقليل مستويات ضغط الدم المرتفع ، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وما إلى ذلك ، ومع ذلك، وفقًا للدراسات ، يجب أن تكون جرعات المكملات الغذائية مرتفعة إلى حد ما للحصول على التأثيرات المرغوبة، لذلك فإن الكمية المطلوبة هي حوالي أربعة فصوص ثوم في اليوم.

3. يحتوي على خصائص طبية قوية، ومنها مركبات الكبريت في الثوم وهي المسؤولة عن هذه الخاصية ، وخاصة الأليسين، تعود الفوائد الصحية للثوم بشكل أساسي إلى مركبات الكبريت التي تكونت أثناء التكسير أو المضغ، وذلك للحماية من السرطان.

4. يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن المركبات النشطة الموجودة في الثوم يمكن أن تساعد في تقليل مستويات ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول - وكلاهما يعمل معًا لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.