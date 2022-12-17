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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متحف الحضارة يشهد حفل باليه للراقصة إيمي سلطان.. صور

عروض البالية
عروض البالية

أحيت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، حفل باليه راقص داخل المتحف القومي للحضارة في القاهرة، بحضور السفير الإسباني.

ووضعت إيمي بصمتها الفنية داخل دهاليز متحف الحضارة بتقديم أول حفل راقص يشهده المكان العريق تعاونت خلاله مع مصمم الاستعراضات الإسباني داني بانولو، حمل عنوان "معمار فن الباليه"، وهدف العرض للإشادة بثراء التراث المعماري الذي تركه لنا المهندس المعماري المصري حسن فتحي.

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وحضر العرض، السفير الإسباني ألبارو إيرانثو الذي ـشاد به ووصفه بالعرض العالمي في مكان تاريخي، وجاء الحفل بالتعاون بين القسم الثقافي بالسفارة الإسبانية، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويعد عرض "معمار فن الباليه" أجدد إطلالات إيمي سلطان الفنية بعد إثارتها الجدل مؤخرا بافتتاح معهد تقسيم، أول أكاديمية لتعليم فنون الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي، وهو أول معهد معتمد من المجلس الدولي للرقص التابع لليونسكو، ويأتي ضمن مشروعها الثقافي الذي تسعى فيه لإدراج الرقص الشرقي المصري ضمن التراث الشعبي الغير مادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

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إيمي سلطان الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان السفير الأسباني معمار فن البالية القاهرة

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