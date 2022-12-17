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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر بالسودان يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

السفير هاني صلاح
السفير هاني صلاح

اختتمت أعمال وفعاليات الدورة الـ114 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية في العاصمة السودانية الخرطوم، أول أمس بعد ثلاثة أيام من بدء أعمالها. 

وشارك السفير هاني صلاح سفير مصر لدى السودان، في الجلسة الوزارية الختامية التي ترأسها رئيس الدورة الحالية الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وحضرها وزير المالية الصومالي الدكتور علمي محمود نور، وكبار المسئولين السودانيين، وكبار موظفي الأمانة العامة لمجلس الوحدة، والسفراء العرب المعتمدون في الخرطوم.

وعقد السفير هاني صلاح، علي هامش أعمال الدورة خلال فترة انعقادها، عدة لقاءات جاء علي رأسها لقائه بالدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني والدكتور أبو بكر عمر البشري وزير الزراعة السوداني، وهي اللقاءات التي تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين والمشروعات التي يُمكن المضي قدماً بشأنها.   

كما التقى السفير صلاح، بالسفير محمد أحمد النّي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وعدد من كبار مسؤولي الأمانة العامة، وتناولت اللقاءات أهمية توحيد العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي لتحقيق التنمية في بلداننا العربية وتأمين الغذاء في مواجهة التحديات التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية وفيروس كورونا وتغير المناخ.    

كما حرص السفير صلاح أيضاً علي متابعة مشاركة الوفد المصري الرسمية التي تمثلت في طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي المشرف على القطاع العربي والأفريقي نائب الممثل المصري الدائم بالمجلس، وأيضاً وفد المستثمرين الذي ترأسته هدى جلال يسي رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، كما نظّم لهم لقاءات مع المسئولين السودانيين ورجال الأعمال لبحث فرص وآفاق التعاون المشترك.

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