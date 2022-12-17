مغربي يتقدم لخطبة صديقته في مباراة كرواتيا باستاد خليفة الدولي | شاهد

تقدم أحد الشباب المغاربة بخطبة صديقته، في مباراة المغرب وكرواتيا باستاد خليفة الدولي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم.

كرواتيا تتقدم على المغرب

وتقدم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف في الشوط الأول أمام المغرب، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وجاءت الأهداف عن طريق كلا من جفارديول في الدقيقة ٧.

وتعادل أشرف داري سريعاً للمنتخب المغربي في الدقيقة ٩.

قبل أن يسجل أورسيتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا في الدقيقة ٤٣.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحصل منتخب المغرب على المركز الرابع، ويحصل المنتخب الكرواتي على برونزية المونديال.