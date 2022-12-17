عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مغربي يتقدم لخطبة صديقته في مباراة كرواتيا باستاد خليفة الدولي | شاهد

مباراة المغرب وكرواتيا
مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

تقدم أحد الشباب المغاربة بخطبة صديقته، في مباراة المغرب وكرواتيا باستاد خليفة الدولي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم.

كرواتيا تتقدم على المغرب 

وتقدم منتخب كرواتيا بهدفين لهدف في الشوط الأول أمام المغرب، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وجاءت الأهداف عن طريق كلا من جفارديول في الدقيقة ٧.

وتعادل أشرف داري سريعاً للمنتخب المغربي في الدقيقة ٩.

قبل أن يسجل أورسيتش هدف التقدم لمنتخب كرواتيا في الدقيقة ٤٣.

وفي حالة انتهاء المباراة بهذه النتيجة، يحصل منتخب المغرب على المركز الرابع، ويحصل المنتخب الكرواتي على برونزية المونديال. 

المغرب كرواتيا جفارديول داري كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

5 ملايين جنيه .. عقوبة صارمة للتلاعب في مواصفات الخبز بالقانون

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

ألحّ عليه يشتري منه | كشف ملابسات فيديو مضايقة بائع لسائح بالهرم

إيهاب جلال مديراً فنياً لفاركو

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

تصعيد جديد بإيران.. احتجاجات في سجن كرج والأطباء يدخلون في إضراب واسع

الأرجنتين أم فرنسا .. خبيرة أبراج تتوقع الفائز بكأس العالم .. فيديو

تسريب تشكيل الأرجنتين أمام فرنسا في نهائي كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي.. اعرف سعر فستان ميان السيد| مش هتصدق

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مكون رخيص موجود بكل بيت يحمي من السرطان وأمراض القلب.. لن تتوقعه

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ