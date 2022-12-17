الوطنية للصحاقة تقرر مد خدمة ضياء رشوان عام والبهنساوى رئيسا لتحرير لبوابة أخبار اليوم

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٥ برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي

وقررت الهيئة في اجتماعها:

• الموافقة على مد خدمة إياد أبو الحجاج ثلاثة أشهر رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة دار التحرير.

• الموافقة على مد خدمة سعيد عبده ستة أشهر رئيساً لمجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع ومؤسسة دار المعارف.

• الموافقة على إعارة المهندس رزق عبد السميع، نائباً لرئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتوزيع ودار المعارف.

• الموافقة على مد خدمة أحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الاسلامي، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

• الموافقة على مد خدمة علاء عبد الهادي رئيس تحرير كتاب اليوم وأخبار الأدب، وذلك للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.

• الموافقة على قرار مجلس ادارة مؤسسة الأهرام على مد خدمة ضياء رشوان لمدة عام اعتباراً من 2/1/2023.

• الموافقة على تصعيد هيثم حلمى سلطان عضواً بمجلس ادارة وكالة أنباء الشرق الاوسط خلفاً للأستاذ محمود احمد عبد الحميد للوفاة.

• الموافقة على تعيين عيد ابراهيم هريدي عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم بدلاً من هويدا رمضان لبلوغها سن المعاش.

• الموافقة على تعلية رؤوس أموال مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ووكالة أنباء الشرق الاوسط وروزاليوسف بقيمة مبالغ الدعم المقدمة من الهيئة، وذلك تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية غير العادية لكل مؤسسة للموافقة والاعتماد.

• الموافقة على تعيين محمد البهنساوي رئيساً لتحرير بوابة أخبار اليوم وموقع الأخبار المسائي بدلاً من الاستاذ جمال الشناوي، استكمالاً للمدة المتبقية من رئاسة التحرير.