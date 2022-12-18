دعاء للميت مؤثر جدا قصير يستحب الإكثار من الدعاء للميت ويبحث الكثير من الناس عن الكلمات القصيرة حتى يتمكن من حفظها أثناء الدعاء للميت، كما أن بعض الأشخاص يريد حفظ كلمات دعاء للميت مؤثر جدا قصير، ويستحب الاكثار من دعاء للميت مؤثر جدا قصير يوم الجمعة مع الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله.

ونقول في دعاء للميت مؤثر جدا قصير اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ) رواه أبو داود وصححه الألباني في سنن أبي داود

-اللهم أبدلها- أبدله- دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر و من عذاب النار.

-كما يستحب في دعاء للميت مؤثر جدا قصير أن نقول اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار اللهم أدخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب.

- اللهم ارضى عنها يا أرحم الراحمين اللهم ان كانت (المتوفية) من المحسنين فزد فى حسناتها و إن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة .

اللهم ان (المتوفي-المتوفية ) عبدتك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء .

-كما أنه من الكلمات الجميلة في دعاء للميت مؤثر جدا قصير اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

-اللهم إنّا نسألك أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان.

-اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

- اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة ولا تجعله حفرةً من حفر النار.

- اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

-اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

-اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية اللهمّ ارحمنا إذا ورينا التّراب، وغلّقت القبور والأبواب، وانفضّ الأهل والأحباب.

دعاء للميت مؤثر جدا

دعاء للميت مؤثر جدا نتأثر كثيرا بفقدان عزيز علينا، ولا نملك سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة ودعاء للميت مؤثر جدا في أوقات الدفن وعندما نتذكره أيضا يكون الدعاء للميت مؤثر جدا، ولذا حرصنا على جمع وتقديم دعاء للميت مؤثر جدا لقرائنا.

-اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهمّ ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون "يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم".

-اللهمّ ارزقه بكلّ حرفٍ في القرآن حلاوةً، وبكلّ كلمة كرامةً، وبكلّ اّية سعادةً، وبكلّ سورة سلامةً، وبكل جُزءٍ جزاءً.

ونقول في كلمات دعاء للميت مؤثر جدا اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يارب العالمين .

- اللهم ارحم من ماتت بالدنيا ولم تمت في قلوبنا اللهم ارحمها فهي أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنها فسيح جناتك يا ارحم .

- اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه .

-اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا اللهم ابني لها بيتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم هناك .

ويستحب أن نقول في دعاء للميت مؤثر جدا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

-اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً.

-اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام. اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

- اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.

-اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك.

اللهم ارحمني برحمتك، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

-اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يارب العالمين اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

دعاء للميت

دعاء للميت اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.

-ويستحب أن نقول في دعاء للميت اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين. اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب.

- اللهمّ ارحمنا إذا اشتدّت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الرّوعات، وفاضت العبرات، وتكشّفت العورات، وتعطّلت القوى والقدرات.

- اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً.

-ونقول ايضا في دعاء للميت اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل "إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب

-اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

- اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.