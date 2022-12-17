صدمهما متعمدًا.. استشهاد فلسطينيين جراء دهس إسرائيلي لهما بسيارته

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء دهس إسرائيلي لهما بسيارته جنوب نابلس.

وقالت الوكالة "وفا"، أن الشقيقين محمد ومهند مطير من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، استشهدا مساء اليوم السبت، بعد أن دهسهما مستوطن بصورة متعمدة، بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة إن الشقيقين مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، وصدمهما مستوطن بمركبته بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وجرى نقله إلى أحد المستشفيات وأعلن لاحقا عن استشهاده متأثرًا بإصابته.