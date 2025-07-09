شكوك حول مشاركة نجم تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

أصيب لاعب وسط تشيلسي، مويسيس كايسيدو، في كاحله الأيسر خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني في مباراة فريقه ضد فلومينينسي، والتي انتهت بفوز تشيلسي 2-0، يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تلقى كايسيدو العلاج، وعاد إلى المباراة، ثم خرج مصابًا بعد أن أنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين.

قال إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي: "مويسيس، التوى كاحله. أخبرته، لأنه لم يتبقَّ سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق على نهاية المباراة، أنه يُمكننا اللعب بعشرة لاعبين. المهم أن حالته لم تتفاقم، لأن لدينا مباراة يوم الأحد، لكنه شعر أنه قادر على المحاولة. لكنه حاول وشعر بالألم. لذا نأمل أن يكون لائقًا يوم الأحد. سنرى".

يلعب تشيلسي ضد ريال مدريد أو باريس سان جيرمان في نهائي الأحد.