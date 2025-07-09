بعد عرض الريان.. وسام أبو علي يفاجئ الخطيب بهذه الرسالة

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل رسالة وسام أبو علي لاعب الأهلي لرئيس النادي محمود الخطيب.

وأوضح الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه “ملعب أون” المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، أن وسام أبو علي أرسل رسالة للكابتن محمود الخطيب طالب فيها بالموافقة على رحيله لنادي السد القطري".

شرط الأهلي لرحيل وسام أبو علي

وأضاف أن عرض الريان وصل إلى 9 ملايين دولار، بينما يريد الأهلي أكثر من 10 ملايين بجانب 2 إلى 3 ملايين في شكل إضافات.

وتابع أن مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق ونانت الحالي أبرز المرشحين لخلافة وسام أبو علي في الأهلي.

وخطف وسام أبو علي الأنظار بتألقه مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إذ سجل 3 أهداف جميعها أمام بورتو في ختام دور المجموعات.

وودع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعد تذيل المجموعة الأولى بنقطتين.