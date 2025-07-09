هل تعمد دوناروما إصابته؟.. موسيالا يكسر حاجز الصمت

طمأن جمال موسيالا نجم فريق بايرن ميونخ، متابعيه بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي، في كأس العالم للأندية 2025.

وأصيب موسيالا بكسر مضاعف في الكاحل، بعد تدخل قوي مع دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

موسيالا يكسر حاجز الصمت

وقال موسيالا في فيديو شاركه مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي: "من الجميل أن نرى كيف يتحد عالم كرة القدم في مثل هذه الأوقات، شكرًا لكم على الدعم والحب، هذا يعني لي الكثير، لقد سارت العملية على ما يرام، وأنا في أيدٍ أمينة".

وانتهز موسيالا الفرصة لوضع حدٍّ لأي جدل بعد اتهام دورناروما حارس باريس سان جيرمان بتعمد إصابته، قائلًا: “لا أحد يتحمل اللوم، لا أعتقد أن أحدًا يمكن تحميله مسؤولية أي شيء، هذه المواقف تحدث ببساطة، سأركز على الجانب الإيجابي، وفي الأسابيع المقبلة سأركز على إعادة تأهيلي للعودة إلى أفضل مستوياتي”.

وختم نجم بايرن ميونخ الشاب: "أتطلع بشوق لرؤيتكم جميعًا قريبًا".