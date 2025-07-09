يوفنتوس يقترب من ضم سانشو بعد مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد

دخل يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن سانشو أعطى الأولوية للانتقال إلى "السيدة العجوز"، ما يعزز من فرص إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تقارير تفيد بأن الطرفين باتا قريبين من اتفاق نهائي، قد تصل قيمته إلى 25 مليون يورو.

ويُدرك اللاعب الإنجليزي أنه بحاجة إلى تخفيض راتبه المرتفع مع مانشستر يونايتد، الذي يبلغ حوالي 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، للانضمام إلى يوفنتوس.

ومنح مسؤولي النادي الإيطالي وعدًا بلعب دور أساسي في المشروع الرياضي الجديد بقيادة المدرب تياغو موتا.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة يوفنتوس لتدعيم تشكيلته قبل انطلاق فترة التحضيرات للموسم الجديد، حيث نجح مؤخرًا في التعاقد مع جوناثان ديفيد، ويأمل في إنهاء صفقة سانشو قريبًا.

وتركز الإدارة في المرحلة المقبلة على التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم، قبل دراسة المزيد من الصفقات.