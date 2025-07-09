إنتر ميلان يستهدف أسينسيو بعد نهاية إعارته لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان وضع الإسباني ماركو أسينسيو، لاعب باريس سان جيرمان، ضمن أولوياته في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته القصيرة إلى أستون فيلا التي استمرت لستة أشهر.

ووفقًا لما ذكره الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ألفريدو بيدولا، فإن اهتمام إنتر بأسينسيو البالغ من العمر 29 عامًا ليس جديدًا، حيث سبق أن عُرض على النادي خلال الميركاتو الشتوي في يناير 2025، لكن الصفقة لم تتم حينها.

وأشار التقرير إلى أن أسينسيو لا يدخل ضمن حسابات المدرب لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، مما يجعل خروجه من النادي هذا الصيف خيارًا مرجحًا، خاصة مع رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

ويبحث إنتر ميلان عن صانع ألعاب يتمتع بقدرات فنية عالية، وقد وضع عدة أسماء على طاولته، إلا أن صفقة أسينسيو تُعد من الخيارات الأقل تكلفة من الناحية المالية.

من جهته، أبدى اللاعب ترحيبه بفكرة الانتقال إلى ملعب سان سيرو، لكن بحسب بيدولا، لم تبدأ بعد المفاوضات الرسمية حول الشروط الشخصية، مع توقعات بتطور الملف بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.