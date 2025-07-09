الاتفاق تم.. موعد وصول خيسوس السعودية لتدريب النصر

كشف تقرير صحفي، موعد وصول البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال السابق، إلى السعودية لتدريب النصر.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، يصل خيسوس إلى الرياض، 15 أو 16 يوليو الجاري، من أجل توقيع عقده الرسمي مع نادي النصر، تمهيدًا لقيادة الفريق.

وأضافت أن إدارة النادي اتفقت رسميًا مع خيسوس على خوض الفريق 5 مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي، 3 منها في النمسا، ضمن المرحلة الأولى من الإعداد، و2 في البرتغال ضمن المرحلة الثانية، بما في ذلك مباراة ضد ليون الفرنسي، وستكون المباراة الأولى ضد فريق نمساوي هاوٍ.



حقيقة مفاوضات النصر مع رودريجو

في سياق آخر، كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “الأنباء المتداولة حول توقيع رودريجو مع النصر هذا الصيف، كاذبة تمامًا”.

وأوضح: “التقارير عن رودريغو والنصر بعيدة كل البعد عن الصواب، كما هو الحال مع جابرييل مارتينيلي”.