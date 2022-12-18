محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بقتل والدهم بسبب الميراث فى منطقة بولاق أبوالعلا.

بدأت الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق، بلاغا من الأهالى بوفاة مسن داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبينت التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة أبناء المجنى عليه بسبب الميراث بعدما تعدوا عليه بالضرب ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

ألقى القبض على المتهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى موت.