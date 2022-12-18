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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحان تجريبي على التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قررت المدارس الثانوية عقد امتحان تجريبي على التابلت لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ليكون بمثابة بروفة تدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل أداء الامتحانات الإلكترونية على التابلت. 

وحددت معظم المدارس الثانوية اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022 ليكون موعدا لعقد الامتحان التجريبي الإلكتروني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي على التابلت.

وعلى سبيل المثال أعلنت مدرسة الشهيد هاني لطفي حرك الثانوية بنات بالقاهرة ، أن الامتحان التجريبي الالكتروني المقرر عقده اليوم الاحد لطلاب الصف الأول الثانوي سيكون مكونا من 5 اسئلة فقط .

وقالت مدرسة الشهيد هاني لطفي حرك الثانوية بنات بالقاهرة : الهدف من عقد  الامتحان التجريبي الالكتروني لطلاب الصف الاول الثانوي على التابلت ، هو تجربة شبكة المدرسة وتابلت الطالب والتجهيز لاختبار الفصل الدراسي الاول

وشددت مدرسة الشهيد هاني لطفي حرك الثانوية بنات بالقاهرة على أنه يجب على جميع طلاب الصف الاول الثانوي حضور الامتحان التجريبي اليوم مؤكدةً أنه لا يوجد اعذار للغياب .

كما اعلنت مدرسة العزيزة الثانوية المشتركة بالدقهلية ،  انه سيتم اليوم الاحد الساعة 10:00 صباحا عقد امتحان تجريبي لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، على شبكه المدرسة ، لافتة إلى أن الامتحان سيكون في اللغة العربية ، وسيكون من سؤالين او من ثلاثة .

وأكدت المدرسة على ضرورة حضور طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي إلى المدرسة بالتابلت الخاص بهم مشحون والاستعداد للامتحان التجريبي في اللغه العربية مع اعتبار الموضوع هام

جدير بالذكر أنه يستعد حاليا طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي لاداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، والتي من المقرر أن تنطلق رسميا شهر يناير القادم ، حيث أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب المدارس من يوم 14 يناير 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية ،  وفقا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف تشمل امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% سيتم حلها باستخدام التابلت

وقالت وزارة التربية والتعليم : ستشمل ايضا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أسئلة مقالية قصيرة (Short. Essay) بنسبة لا تتعدى 15% يجيب عنها الطالب ورقيا.

تنبيهات المدارس الثانوية
تنبيهات المدارس الثانوية
تنبيهات المدارس الثانوية
تنبيهات المدارس الثانوية
تنبيهات المدارس الثانوية
تنبيهات المدارس الثانوية
الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الثانوي التابلت Jobs Education

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