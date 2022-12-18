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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن عن بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية التي تقام بعنوان "المهارات النحوية في اللغة العربية" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، ويحاضر فيها شهاب النمر.

ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وسيتم بدء الدورة التدريبية خلال اجازة نصف العام، وسيتم إعلان المواعيد فور اكتمال العدد.


وكشف المركز أنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية:
https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A9-1545537715694966

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