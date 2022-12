أخبار الفن| أول تعليق من ويجز على غنائه في نهائي كأس العالم.. ياسمين عز تستفز السيدات بتصريحات جديدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، في السطور التالية نستعرض أبرزها:

أول تعليق من ويجز عن غنائه اليوم في حفل ختام كأس العالم 2022

حرص الفنان ويجز، على التعليق بشكل غير مباشر عن غنائه، اليوم، في حفل ختام كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب ويجز، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: "You ll never fail if you never give up. Keep going”.

تعرضت لوعكة صحية.. الفنانة السعودية «توحة»: راح بيتي وكل ما أملك

حُجزت الفنانة السعودية توحة بأحد المستشفيات بجدة، بسبب إصابتها بكسر في الفخذ إثر سقوطها.

ألبومات غنائية جديدة .. رامي صبري وحمزة نمرة الأبرز

يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح البومات واغاني سينجل جديدة، بينما طرح البعض البومات بالفعل خلال الايام القليلة الماضية.

ياسمين عز: مفاتيح الراجل تلاتة أمه وأخته وودنه

قالت الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها كلام الناس: مفاتيح الراجل تلاتة أمه وأخته وودنه".

شاهد... صورة تذكارية للجان تحكيم مسابقات مهرجان الفيلم القصير

غابت الفنانة ثراء جبيل، عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الرابعة، رغم مشاركتها كعضو لجنة تحكيم.

كنده علوش وشريف خيرالله أبرز حضور افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير| صور

بدأ منذ قليل، توافد ضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في نسخته الرابعة المقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.