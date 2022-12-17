ألبومات غنائية جديد .. رامي صبري وحمزة نمرة الأبرز

يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح البومات واغاني سينجل جديدة، بينما طرح البعض البومات بالفعل خلال الايام القليلة الماضية، نستعرش ابرزهم خلال التقرير التالي:

البوم رامي صبري

كشف المطرب رامي صبري عن تفاصيل ألبومه الجديد معايا هتبدع، والذى من المفترض طرحه يوم 20 من شهر ديسمبر الحالي.



الألبوم يضم 8 أغنيات مختلفة ما بين المقسوم والدراما والكلاسيك ويتم طرحهم على جميع المنصات الموسيقية ابتداءا من يوم 20 ديسمبر الحالي وحتى يوم6 يناير القادم.



وتابع رامي أنه قام بتصوير فيديو كليب واحد بفكرة جديدة لجميع أغاني الألبوم مع المخرج فادي حداد بلبنان.





تفاصيل أغنيات ألبوم رامي صبري.





وكشف رامي صبري عن تفاصيل جميع أغاني ألبومه الجديد والملحنين والموزعين الذين يتعاون معهم فى هذا الأولى وجاء كالأتى



•الأغنية الأولى"معايا هتبدَّع " كلمات وألحان " عزيز الشافعي" توزيع ومكس وماستر" طارق توكل"، هيتم طرحها يوم ٢٣ ديسمبر.



•الأغنية الثانية" يمكن خير" من كلمات "احمد على موسى" والحان "رامي صبري " توزيع ومكس وماستر " طارق توكل" هيتم طرحها يوم "٢٥ ديسمبر ".



•الأغنية الثالثة : "لمابيوحشني" كلمات" احمد على موسى" الحان " رامي صبري" توزيع مكس ومستر

"طارق توكل" وهيتم طرحها يوم ٢٧ ديسمبر.



• الأغنية الرابعة : احنا في حتة تانية كلمات

" محمد القياتي" الحان " رامي صبري" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها يوم ٢٩ ديسمبر.

•الأغنية الخامسة "حبينا " كلمات " تامر حسين" الحان " مدين" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها " ٣١ ديسمبر”.



•الأغنية السادسة" أنت الاصل" كلمات" تامر حسين" الحان " عزيز الشافعي" وتوزيع مكس وماستر " تميم" وهيتم طرحها يوم ٢ يناير 2024.



• الأغنية السابعة: " بتفتكرني" كلمات " تامر حسين" الحان " احمد حسين" توزيع مكس وماستر " طارق توكل" وهيتم طرحها يوم “٤ يناير 2024”



•الأغنية الأخيرة في الألبوم:"فاكر نفسك هدية " كلمات "احمد علي موسي" الحان " مدين" توزيع مكس وماستر " جلال حمداوي" وهيتم طرحها " ٦ يناير" .



وتابع رامي صبري أنه قام بتصوير غلاف الألبوم فى لبنان مع المصور الفوتغرافي محمود عبد السلام.

البوم حمزة نمرة

أطلق الفنان حمزة نمرة أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات صدرت جميعها دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية العالمية.

ويخوض حمزة نمرة عبر الألبوم الجديد مغامرة فنية غير مألوفة عبر إعادة إحياء ثمانية من أشهر أغنياته بتوزيع موسيقي مختلف وإدراجها جميعا في ألبوم "موسيقي فقط" بدون غناء، وتحمل موسيقاه تيمة وحالة أيام الزمن الجميل مستوحاة من موسيقى التخت الشرقي من الثلاثينات.

ويضم ألبوم "حمزة لاونج" في جعبته 8 أغنيات من أشهر أغاني حمزة والتي حققت نجاحا جماهيرياً وتصدرت تريندات منصات التواصل الاجتماعي عند ظهورها، من بينها أغنية "فاضي شوية" التي كسرت حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب ورائعة "داري يا قلبي" التي حققت 350 مليون مشاهدة، بجانب أغنيات "معلش" و"القصة واللي كان" و"فيه ناس".



كما يحمل الألبوم تجربة سمعية وبصرية استثنائية حيث تم تصميم كل أغنية بشكل كليب "انيميشن" بحكاية وحالة مختلفة عن الأخرى، وتم استيحاء تصميماتها من شوارع مصري القديمة في فترة الثلاثينات وأشهر الأماكن التي تحمل الطابع المصري الأصيل، مثل المقاهي الشعبية في فترة الملك فاروق وكافيه جروبي الشهير ومبنى قناة السويس وقهوة سيد درويش، حيث تظهر الفرقة الموسيقية المصاحبة لحمزة وهي تعزف موسيقاها في تلك الأماكن.



وقال حمزة نمرة أن فكرة "نمرة لاونج" طاردته منذ سنوات، حيث يسعى خلالها لإعادة إحياء مفهوم "الألبوم الموسيقي" الذي لا يحتاج لغناء كي يستمتع به الجمهور، بحيث تحمل كل أغنية حالة سماعية مميزة خاصة بها ويترك الخيال للمستمع ليعيش ويتخيل كلماتها، موضحًا أنه اختار 8 من أشهر أغانيه من ألبوميه الأخيرين "هطير من تاني" و"مولود سنة 80" وأعاد تقديمها بشكل موسيقي على طريقة التخت الشرقي، يربط بين تيمة الموسيقى الحالية وسحر موسيقى أيام زمان.

البوم فارس كرم

ميني ألبوم فارس كرم.. طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب- ميني ألبوم جديد للفنان اللبناني فارس كرم.

ويتضمن ميني ألبوم فارس كرم، الذي تم طرحه، 3 أغنيات فقط، هم: (صاروخ، ضوا الأحمر، هالله هالله يا دني).

أغنية جديدة لـ رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أغنيته الجديد خلال أيام قليلة من الآن وتحمل اسم قمر ونور من إنتاج شركة نجوم ريكوردز.



رامي جمال انتهى من تسجيل الأغنية مؤخرا داخل أحد استديوهات الصوت الشهيرة، ويعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية وعمل المكساج الخاص بها لطرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

رامي جمال يقدم أغنية فيلم شلبي





يتعاون مجددا رامي جمال، مع أحمد سالم (المطرب النقاش)، في أغنية من فيلم “شلبي” إخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة روبي.

وطرحت الجهة المنتجة للأغنية عبر الصفحة الرسمية صورة من كواليس الأغنية وعلقت قائلة: "رامي جمال يفي بوعده مع أحمد سالم"،أغنية "ابن البطة السودا "من فيلم “شلبي” إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، وروبي، 4 يناير بجميع دور العرض".