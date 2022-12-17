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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

كنده علوش وشريف خيرالله أبرز حضور افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير| صور

صدى البلد

بدأ منذ قليل، توافد ضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في نسخته الرابعة المقام بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

وتوافد على الحفل، الناقد أحمد شوقي عضو لجنة تحكيم المهرجان، والمخرجة ماريان خوري المكرمة في الحفل، والفنان شريف خير الله وكندة علوش ويسري نصر الله وغيرهم.


افتتاح مهرجان الفيلم القصير

ويفتتح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير " CISFF" فعاليات نسخته الرابعة والمقامة فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر بدار الأوبرا، بعرض فيلمين وهم المصري أزرق مش قاتم، والفيلم الفلسطيني حمزة (أطارد شبحًا يطاردني) .

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم القصير، ان الفيلم المصرى  أزرق مش قاتم ، هو للمخرجة مي زيادي وشاركت في تأليفه مع أحمد عتيق، ويشارك في بطولته آية جمال وآدم أيوب وروضة خميس ومحمد حسيب (ضيف شرف) و شارك في مهرجانات دولية منها روتردام للسينما العربية وشنغهاي للأفلام القصيرة .

وتدور احداث الفيلم القصير أزرق مش قاتم، حول فتاة في أوائل الثلاثينيات من عمرها تعاني من الأحلام. من خلال فقدان وعيها الذي يظهر من أحلامها ، ترى علاقاتها مع الأم والأب والحبيب. من خلال الأحلام نرى ما يحمله اللاوعي للفتاة تجاه هؤلاء الأشخاص الذين تسببوا لها بصدمة نفسية. كيف تأثرت الفتاة بعلاقاتها مع هؤلاء الناس.


اما عن الفيلم الفلسطينى عن حمزة: أطارد شبحًا يطاردني، فهو من إخراج ورد كيال وهو فيلمه الأول و سيناريو مجد كيال. يشارك في بطولته كامل الباشا ومعتز ملحيس، بمشاركة خلود طنوس، أسامة بواردي، شامخ بدرة، جوهرة سبيتي، سميرة خليلي، فاطمة نعراني.


وتدور احداثه ، عن رجل في منتصف العمر ، يرفض التخلي عن روتين احتفظ به منذ إطلاق سراحه من السجن الإسرائيلي ، ويذهب إلى الغابة كل يوم لمطاردة الأسد الذي لا يعتقد السكان المحليون أنه موجود، على الرغم من توسلات زوجته وازدراء القرويين ، يجلس حمزة في الغابة ، على أمل التغلب على التهديد الغامض. يجد ملاذًا في رحلته بعد كل معركة. في الغابة ، يتمتع حمزة بحرية التصرف وفقًا لمعتقداته ، ويقاتل معركته الخاصة لتضميد جرح مفتوح ومواجهة الذكريات المروعة للتعذيب والذنب.


و الجدير بالذكر ان مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير سوف يكرم في دورته الرابعة المخرج السينمائي الكبير يسري نصرالله والفنانة السورية  كندة علوش، والمنتجة المصرية ماريان خوري.


وتقام فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022، في كلا من سينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة .

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