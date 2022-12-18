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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر النحاس: إيهاب جلال يبدأ مشواره مع فاركو بلقاء الأهلي

ايهاب جلال
ايهاب جلال

أعلن تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن إيهاب جلال، تولى القيادة الفنية لنادي فاركو، بشكل رسمي، خلفا لنظيره البرتغالي نونو الميدا.

وقال تامر النحاس خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" تلقينا عدة عروض غير رسمية من عدة أندية ولكنها لم ترتقي للجدية، وفاركو تواصل مع إيهاب جلال قبل 48 ساعة، كما تواصل نادي الإسماعيلي مع المدرب إيهاب جلال لتوليه قيادة الفريق لكن الظروف المادية أوقفت الصفقة".

وواصل: " أيمن الجمل مدرب كبير وقادر على عودة الإسماعيلي لمكانته لكنه يحتاج الي بعض التدعيم والصبر من جانب مجلس الإدارة، وإيهاب جلال كان قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية لكن الكفة المالية كانت سبب في عدم تواجد إيهاب في الإسماعيلي".

وتابع :" إيهاب جلال قاد المهمة بشكل رسمي وخاض أول مران اليوم، وهو قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية".

وأكمل:" قوام نادي فاركو جيد ونونو الميدا كان معذورا معهم، وإيهاب جلال قادر على التكيف مع لاعبي فاركو، فهو يرى إن فاركو فريقا جيدا يمكنه البناء عليه

وأتم قائلا :" إيهاب جلال، فضّل أن يبدا مشواره مع فاركو بمواجهة الأهلي".

فاركو نونو ألميدا أيمن الجمل الاسماعيلي

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