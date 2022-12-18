طريقة عمل عجينة وصلصة البيتزا

نقدم إليكم اليوم طريقة عمل البيتزا بالحشوات المختلفة التي تختلف من شخص إلى آخر على حسب الذوق الخاص للشخص.

وتعد البيتزا من المعجنات التي يفضلها الصغير والكبير، بالإضافة إلى أن جميع المقادير والمكونات تتوفر لدينا جميعا في المنازل، وهي من الوصفات السهلة والمميزة، حيث نقدم لكم كيفية عمل البيتزا.

ويرجع أصل البيتزا إلى ايطاليا وهي وصفة سهلة ومذاقها شهي ويمكنكم متابعة المقادير الخاصة بالوصفة وطريقة التحضير من خلال السطور القادمة

أولا المقادير الخاصة بالعجينة:

1- كيلو من الدقيق

2- كوب دافيء من المياه او اللبن

3- ملعقة صغيرة من الملح

4- ملعقتين صغيرة من الخميرة الفورية

5- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر

6- نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر

7- كوب زبادي

8- نصف كوب زيت

ثانيا طريقة عمل صلصة البيتزا

1- بصلة مبشورة

2- فص ثوم

3- ملعقة صغيرة من الزعتر

4- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

5- عصير طماطم

ثالثا طريقة عمل الحشو:

اليوم نعرض اليكم بيتزا اللحم المفروم وهذه الحشوة هي الخاصة بالوصفة الخاصة بنا اليوم ولكن يمكنكم التنوع في الحشوات على حسب ما ترغبون

1) بصلة مبشورة

2) نصف كيلة من اللحم المفروم

3) ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

4) ملعقة صغيرة من الملح

5) ملعقة صغيرة من توابل البيتزا او اللحم

رابعا طريقة التحضير:

نحضر اناء كبير ونضع به الدقيق والثوم البودر والبصل البودر و الملح ونخلطهم معا ونقلب برفق.

في اناء اخر نضع الزبادي والزيت وجزء بسيط من اللبن تقريبا كوب , وفي هذه الاثناء نقوم بتدفأة حوالي نصف كوب ماء ونضع ملعقتين الخميرة ونصف ملعقة صغيرة من السكر ونقوم بالتقليب وننتظر 5 دقائق ثم بعد ذلك نضع الاناء الذي يوجد به الزبادي والزيت و اللبن على الدقيق بالاضافة الى كوب الماء الذي وضعناه على الخميرة.

ونقوم بالعجن الى ان نحصل على عجينة متماسكة وطرية الى حد ما ثم نضع عليها كيس ونضعها بكان دافيء ونتركها تتخمر من ساعه الى ساعه ونصف.

رابعا نتحدث عن طريقة عمل صلصة البيتزا نضع اناء على النار ونضع به زيت زيتون ثم نضع البصلة ونقلبها جيدا حتى يصفر لونها ونضع فص الثوم ونستمر في التقليب ثم بعد ذلك نضع عصير الطماطم والزعتر والفلفل الاسود ونتركهم على النار حتى تتسبك .

خامسا نتحدث عن الحشوة الخاصة لاى نوع من انواع البيتزا هت نضع اناء به زيت على النار ومن ثم نضع البصلة المبشورة ونتركها على النار مع التقليب الى ما يقرب ان يصفر لونها ثم بعد ذلك نضيف اللحم المفروم الفلفل الاسود والزعتر والبهارات ونتركها حتى تنضج على النار.

الخطوة القادمة هي الخطوة النهائية في طريقة عمل البيتزا وهي ان تقومي باحضار الصواني التي سوف تضعين بها العجين وتحضري العجين وتقومي بفرده في الصنية ثم تضعي الصلصة التي قمتي بتجهيزها وبعد ذلك اللحم المفروم ثم باقي الحشوات التي ترغبي بها كل على حسب ذوقه مثلا ( الجبن الرومي, الزيتون المخلي, فلفل ألوان, جبنة موزاريلا) وتقومي بوضع هذه المكونات السابقة على البيتزا ثم تضعيها بالفرن وتتركيها حتى تنضج.

اليكم بعض النصائح والاقتراحات الخاصة بالوصفة:

عجينة البيتزا هي من المعجنات السهلة التحضير كما ذكرنا في السابق ويجب ان تكون العجينة طرية وغير صلبة

يمكنك استخدام الماء في العجن ولكن يفضل ان تقومي باستخدام اللبن حتى يعطي مذاق افضل وقيمة غذائية عالية

ويفضل ان يكون اللبن دافيء خاصة في فصل الشتاء وهنا كمية اللبن لا يمكن تحديدها بدقة اذ انها تختلف على حسب نوع الدقيق المستخدم فيفضل ان تضعي اللبن رويدا رويدا حتى تحصلي على العجينة المطلوبة.

من الممكن انه عندما تبدأي بالعجن تقومي باشعال الفرن وبعد الانتهاء من العجن تقومي بتغليف العجينة واطفاء الفرن و وضعها به حيث ان ذلك يعمل على التخمر الجيد للعجينة

الحشو الخاص بالبيتزا هو من العوامل الاختيارية التي يمكن ان تتنوع من شخص الى اخر على حسب الحشو المفضل لدى كل شخص فيوجد بيتزا السوسيس, بيتزا المارجريتا, بيتزا التونة اي انه يمكنك ان تنوعي في الحشو حسب الذي تفضليه من الافضل ان يكون الفرن شاعل قبل ان تدخلي البيتزا وتركها مدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تنضج

الثوم البودر والبصل البودر الذي قمنا بأضافته الى الدقيق هو فقط يعطي مذاقا جيدا للعجينة ولا يظهر بشكل كبير سوى المذاق الجيد فقط وهو اختياري اذا كنتي تفضليه فقومي بالتجربة.