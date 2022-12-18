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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شك في وجود علاقة عاطفية بينهما.. شخص يقتل زوجته وآخر بالشرقية

صدى البلد

شهدت محافظة الشرقية، وتحديدا مركز ههيا قيام زوج بقتل زوجته وشخص آخر، بسلاح أبيض وسط الشارع وتم ضبط المتهم وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بقيام " السيد.ع.م" 49 سنة، عامل، بقتل زوجته " سماح.ال.ن" 46 سنة، عاملة مقيمة مركز ههيا، و"السيد.إ.ح" 59 سنة، باحث بمدرسة ههيا الثانوية، صاحب عربة لبيع العصائر والحلويات، فى الشارع على كوبرى البحر الصغير، بالقرب من مركز شرطة ههيا.

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وأفادت التحريات الأولية، بأن الزوج دائم الشك بسلوك زوجته، وعلى اعتقاد بوجود علاقة عاطفية تجمع المجنى عليهما، وحين رأى زوجته تجلس مع المجنى عليه اشتعل غضيا وقام بطعنهم مستخدما سلاح أبيض، حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة.

وتمكن رجال مباحث مركز ههيا من ضبط المتهم و تم تحرير محضر رقم 14385، و جارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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