بث مباشر.. نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

تقام حاليا مواجهات المرحلة النهائية من بطولة مستر اولمبيا وسط آمال كبيرة من المصريين لتتويج بيج رامي بلقبه الثالث التاريخي بعدما نجح في تحقيق لقب المسابقة الموسمين الماضيين.

ونقدم بث مباشر لبطولة مستر اولمبيا 2022 بمشاركة بيج رامي.

بيج رامي في نهائي مستر اولمبيا

أعلن مسئولو بطولة مستر اولمبيا 2022 عن مكافأت الموسم الحالي من البطولة للرجال والسيدات والتي بلغت 1.6 مليون دولار موزعه علي 11 مسابقة مختلفة.

وزادت جوائز مستر اولمبيا 2022 عن النسخة السابقة بمعدل 200 الف دولار .

وفي بطولة مستر اولمبيا السابقة حقق البيج رامي المركز الأول وحصل علي جائزة ماليه قدرها 400 ألف دولار، فيما حصل المركز الثاني علي 150 ألف .

وتعد بطولة مستر اولمبيا اشهر البطولات لكمال الأجسام علي مستوي العالم، ونجح المصري بيج رامي في تحقيق لقبي النسختين الماضيتين 2020 و 2021 .

وتقام بطولة مستر أولمبيا 2022، خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من الأبطال العالميين.