حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

في حالة نادرة، أنجبت امرأة هندية طفلة بـ4 أرجل في جواليور بولاية ماديا براديش، وقد أكد الأطباء أن الطفلة التي كانت تزن 2.3 كيلوجرام عند الولادة، تتمتع بصحة جيدة.

وضعت امرأة هندية تدعى «أرتي كوشواها» من محلية سيكندر كامبو الطفلة في مستشفى كاملا رجا في ولاية ماديا براديش بالهند.

وقال مدير مجموعة مستشفيات جاياروجيا الدكتور «آر. إس. دكاد» لوكالة الأنباء ANI: "ولدت الرضيعة بـ4 أرجل ولديها تشوه جسدي".

سبب ولادة طفلة بـ4 أرجل

وأضاف: "بعض الأجنة تولد بأعضاء زائدة، وهو ما يسمى Ischiopagus بلغة العلوم الطبية، ويحدث ذلك عندما ينقسم الجنين إلى جزأين، فيتطور الجسم في مكانين؛ والجزء السفلي أسفل الخصر لهذه الطفلة قد نشأ بقدمين إضافيتين، لكن تلك الساقين غير نشطة ولا يمكنها التحكم بها".

ووفقًا للدكتور دكاد: "يقوم أطباء قسم الأطفال الآن بفحص ما إذا كان هناك أي تشوه آخر في أي جزء من جسم الطفلة، وبعد الفحص - إذا كانت بصحة جيدة - فسيتم إزالة تلك الساقين من خلال الجراحة، حتى تتمكن من العيش حياة طبيعية".