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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقل الكهرباء: تشغيل 6 محطات متنقلة بالدلتا الجديدة أول العام

صدى البلد

يتابع  الرئيس عبد الفتاح السيسي،   تطورات مشروع الدلتا الجديدة وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، ووجه خلال اجتماعه الاثنين الماضى  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإسراع في خطوات استكمال التغذية الكهربائية الإضافية للمشروع القومي  "الدلتا الجديدة" لاستصلاح المليون و 200 الف فدان.

 

وتعمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء  على سرعة تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة بمدن الحمام ورشيد بتكلفة تتجاوز  20 مليار جنيه.

 

وكشفت  المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، فى تصريح خاص لصدى البلد  أنه سيتم إنشاء 17 محطة محولات كهرباء جديدة  دائمة بمنطقتى الحمام و رشيد، بهدف  توصيل التيار الكهربائي لمحطات رفع المياه،  ولكن سيتم تشغيل 6 محطات محولات متنقلة يناير المقبل لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق التي سيتم زراعتها  لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الدائمة.

 

و أشارت مشالى إلى أنه تم  بالفعل إنشاء محطة محولات كهرباء متنقلة بوادى النطرون  لبدء أعمال الزراعة بـ 300 فدان بهذه المنطقة أكتوبر الماضي.

 

يذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء  بدأت فى تنفيذ المشروع بعد  توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة XD EGEMAC وذلك لتنفيذ انشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (12) جهد 220/66/11ك.ف سعة (2×175+4×40) م.ف.أ ، وانشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام (4) جهد 66/11 ك.ف سعة (3×40) م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز (GIS)، كما  يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا لكل محطة على حده.

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